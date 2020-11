Irland vil lukke ned for minkproduktion grundet virusfrygt

De irske sundhedsmyndigheder frygter en muteret coronavirus fra mink og anbefaler at lukke ned for mink.

Minkproduktion i Irland kan meget vel være fortid.

De irske sundhedsmyndigheder er bekymret for, at en særlig mutation af coronavirus for mink bliver spredt i befolkningen, og derfor anbefaler de, at man lukker ned for landets minkproduktion.

Det skriver avisen Irish Independent.

Der er endnu ikke fundet coronavirus på irske minkfarme, og der er umiddelbart lagt op til, at minkavlerne godt kan få lov at pelse deres mink, men derefter skal der lukkes ned for fremtidig avl.

Irland bliver dermed det næste land i Europa, som lukker ned for minkavl.

Der er kun tre minkfarme i Irland med samlet 120.000 mink. Irland er dermed en lille nation i minkbranchen.

Til sammenligning var der 14 millioner mink i Danmark, inden den omfattende aflivning startede.

Netop frygten for en muteret coronavirus - som en kommende vaccine ikke ville virke så effektivt imod - var regeringens begrundelse for at slå alle danske mink ihjel.

En række lande i Europa har i år besluttet at afvikle minkavl. I Holland konstaterede man som det første land coronavirus hos mink i foråret.

I juni besluttede man - af frygt for farlige mutationer - at udfase minkavl hurtigere, end det tidligere var besluttet. Forbuddet træder i kraft inden udgangen af 2020. Fristen var oprindelig 2024.

I Polen - der nu har overtaget pladsen som den største aktør på verdensmarkedet - har et stort flertal i parlamentet stemt for at forbyde pelsavl på landets mink- og rævefarme - med et års udfasning.

Den officielle begrundelse var dyrevelfærd. Loven er endnu ikke på plads.

I Frankrig varslede landets regering i september, at man også vil have stoppet minkavl, men der er ikke sat en dato på.

Herudover har en lang række lande i Europa forbudt eller besluttet at udfase minkavl.

Det drejer sig om Storbritannien, Østrig, Norge, Belgien, Luxembourg,Tyskland, Spanien, Slovakiet, Tjekkiet, Serbien, Kroatien, Makedonien, Schweiz, Slovenien og Bosnien-Hercegovina.