Irland efterlyser meget mere klarhed over brexit-grænse

- Vi er ude efter meget mere klarhed fra de britiske forhandlere, end vi har lige nu, siger Coveney ifølge Reuters.

Han håber på tilstrækkeligt fremskridt til, at man på et topmøde i midten af december kan sige ja til at gå i gang med at tale om fremtidens forhold. Herunder en frihandelsaftale.

- Hvis ikke det er muligt, så må det være sådan, siger Coveney.

Målet er at undgå en hård grænse mellem Irland og det britiske Nordirland, når briterne forlader EU, det indre marked og toldunionen.

En hård grænse med kontroller kan sætte den nordirske fredsproces på spil, frygter mange.

Premierminister Theresa May er ifølge britiske medier parat til at give efter for EU's krav om, hvor meget briterne skal betale for at leve op til de løfter, de har påtaget sig i EU.

De meldes på vej til at acceptere en opgørelsesmetode, der kan omregnes til en værdi på et sted omkring 50 milliarder euro. Det svarer til 375 milliarder kroner.

Det er et stort skridt på vejen til at fjerne den indtil nu største forhindring for at komme videre til at tale fremtid og frihandel.

Men samtidig advarer Europa-Parlamentet om, at de slet ikke er tilfredse med de garantier, der indtil nu er givet for EU-borgernes fremtidige rettigheder i Storbritannien efter exit.

Status er således, at forhandlerne hverken er i mål på borgernes rettigheder, pengene eller den irske grænse endnu.

Og når nogle brikker her i slutfasen er flyttet frem på brættet, er andre brikker rykket tilbage. Det gør det sværere at gøre hele brættet op.

EU kræver "tilstrækkelige fremskridt på alle tre områder i første fase af forhandlingerne", før de vil gå videre til anden fase.

Vurderingen i Bruxelles er, at borgernes rettigheder er tættest på at være i mål.

Når det gælder pengene, er forhandlerne lige nu ved at gennemgå budgetterne linje for linje for at se, hvor der stadig er knaster.

Men den største trussel mod tilstrækkeligt fremskridt på topmødet i december er lige nu fremtidens irske grænseforhold.

EU-præsident Donald Tusk flyver fredag til Irland for at diskutere løsninger med den irske premierminister Leo Varadkar.

Theresa May og EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, mødes i Bruxelles på mandag.

Det er samtidig den dag, som Donald Tusk har sat som deadline, hvis topmødet 14. og 15. december skal nå at konstatere "tilstrækkelige fremskridt".