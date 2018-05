Iranske hackere har cyberangrebet 43 norske topforskere

Forskerne er ansat ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen.

PST har varslet universiteterne om FBI's efterforskning, og derpå har forskningsinstitutionerne foretaget interne undersøgelser.

Af disse er det kommet frem, at 43 forskere er blevet hacket.

De iranske hackerangreb er før blevet omtalt, og det er også kendt, at danske institutioner er ramt af deres cyberangreb.

Det amerikanske forbundspoliti mener, at hackerangrebet har ramt 144 universiteter i USA og 176 i andre lande.

Sektionsleder Hanne Blomberg i PST siger, at angrebets formål formentlig har været at hente forskningsmateriale.

- Ifølge amerikanske myndigheder er det aktører, som kan knyttes til iranske myndigheder, siger Blomberg til NRK.

Det norske medie har forsøgt at få Irans ambassade til at svare på anklagerne. Men det har været uden held.

Angrebet er blevet udført via e-mail sendt til forskerne, som blev opfordret til at klikke på et link.

Afsenderen udgav sig for at være en kollega til den pågældende forsker.

- Det er ret almindeligt at forskere får denne type henvendelser fra kolleger, som ønsker at samarbejde. Så det er meget let at forstå, at en forsker går med på det. Det er det, som kaldes målrettet phishing, siger it-direktør Lars Oftedal ved Universitetet i Oslo til NRK.

Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen omtaler svindelforsøget som "simpelt tyveri". Han fortæller, at de berørte forskere har det meget skidt med angrebet.