Iransk satellitopsendelse mislykkedes

- Zafar-satellitten nåede ikke i kredsløb som planlagt, siger en talsmand for landets forsvarsministerium til statsligt iransk tv.

Iran har søndag forsøgt at opsende en satellit, men opsendelsen mislykkedes.

Minister for telekommunikation, Mohammad Javad Azari Jahromi, erkender ligeledes i et tweet, at opsendelsen er slået fejl.

- Men vi er ustoppelige! Vi har flere store iranske satellitter på vej, skriver han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Opsendelsen var led i et rumprogram, som USA mener skal hjælpe Iran med at udvikle ballistiske missiler.

Regeringen i Teheran har afvist, at rumprogrammet er et dække for udvikling af missiler.

USA har tidligere omtalt programmet som en "provokation".

Satellitten blev sendt i vejret søndag, men efter kun 12 minutter kom meldingen om, at opsendelsen ikke var lykkedes.

Ifølge Iran skal satellitten tage fotos af Jorden for at kunne overvåge naturkatastrofer og udvikle jordbrug.

Iran opsendte sin første iransk-fremstillede satellit i 2009, endnu en i 2011 og en tredje i 2012. Men sidste år mislykkedes mindst to opsendelser af satellitter.

Statsligt tv i Iran siger, at Revolutionsgarden, der har ansvaret for missilprogrammet, også har præsenteret et nyt ballistisk kortrækkende missil.

Det er af typen Raad-500 og er angiveligt lettere end tidligere modeller.