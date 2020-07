Iransk passagerfly må undvige to kampfly i syrisk luftrum

Et iransk passagerfly kom i problemer, da det sent torsdag mødte to israelske kampfly i det syriske luftrum.

Det rapporterer den statslige tv-kanal i Iran Irib.

Flyet fra selskabet Mahan Air var på vej til Beirut, da det ifølge Irib måtte gå hurtigt ned i højde for at undgå at kollidere med de to kampfly.