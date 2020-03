Iransk flyselskab stoppes fra at flyve til Europa

Det iranske luftfartsselskab IranAir har tilsyneladende fået forbud mod at flyve til Europa. Det iranske nyhedsbureau Irna citerer en meddelelse fra landets luftfartsmyndigheder, hvor der står:

Dermed fremgår det ikke tydeligt hvilke restriktioner, der henvises til, ligesom det ikke er slået fast, om det er relateret til spredningen af coronavirus.

Det kan muligvis være tale om et forbud mod flyvninger til og fra Sverige, som de svenske myndigheder mandag gav IranAir.

Iran er et af de lande, der har registreret flest tilfælde af smitte med coronavirus. Ifølge en opgørelse fra sundhedsministeriet i Iran er 6566 personer testet positiv for coronavirus. Af dem er 194 personer døde.

Spredningen af corona i forskellige dele af verden har sat fokus på rejseaktiviteter på tværs af verden.

Flere luftfartsselskaber har varslet, at de kommer til at tabe milliarder på den lavere rejseaktivitet som følge af spredningen af coronavirus.

I Europa er Italien et af de lande, der har flest personer, som er testet positiv for corona. Her har landet selv sat flere af sine regioner i karantæne.

Samtidig beder Tjekkiets premierminister, Andrej Babis, Italiens regering om at indføre et forbud mod, at dets borgere rejser ud i Europa.

- Italien burde forbyde sine borgere at rejse til Europa, fordi vi ikke i stand til at beordre et sådan tiltag indenfor Schengen, siger Babis.

Schengen er et samarbejde mellem 22 EU-lande og fire ikke EU-lande, hvor der ikke er grænsekontrol mellem landene.