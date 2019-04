Irans præsident kalder Trump for verdens største terrorleder

Irans præsidents udtalelser faldt under en tale på statsligt tv.

- Hvem er du til at stemple revolutionsgarder som terrorister?, siger Hassan Rouhan i talen og fortsætter:

- Du vil bruge terrorgrupper som redskab mod nationerne i regionen ... Du er leder af verdens terrorisme.

USA meddelte desuden mandag, at revolutionsgarden vil blive sat på den såkaldte terrorliste om en uge.

Det er første gang, at USA formelt stempler en del af et andet lands militær som en terrororganisation.

Det er især Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, og udenrigsminister Mike Pompeo, der har stået bag terrorstemplingen af revolutionsgarden.Avisen The Wall Street Journal skrev for nylig, at både efterretningstjenesten CIA og forsvarsministeriet - Pentagon - er skeptiske over for at tilføje revolutionsgarden til terrorlisten.Embedsmænd i den amerikanske regering har sagt, at dette seneste skridt yderligere vil isolere Iran og gøre det klart, at USA ikke tolererer Irans støtte til oprørsgrupper og andre, der destabiliserer Mellemøsten.

Kilder i regeringen siger dog også, at det kan få konsekvenser for amerikanere i Mellemøsten og for den amerikanske politik i regionen.

Revolutionsgarden blev oprindeligt dannet efter den islamiske revolution i Iran i 1979. Garden har til formål at beskytte præstestyret i landet.Quds-styrken, som er en del af den magtfulde garde, støtter Irans allierede i Mellemøsten, herunder Syriens præsident, Bashar al-Assad, og Hizbollah-bevægelsen i Libanon.