Irans nye konservative præsident er indsat

- Efter folkets valg, erklærer jeg den vise, utrættelige, erfarne og populære Ebrahim Raisi præsident af Den Islamiske Republik Iran, skriver Khamenei i et sideløbende dekret ifølge AFP.

Valget er blevet kritiseret for ikke at være fair, da flere populære kandidater er blevet diskvalificeret fra at stille op.

Den 60-årige Hojatoleslam Ebrahim Raisi, der beskrives om ultrakonservativ, blev valgt tidligere i år på løfter om at bekæmpe korruption og forbedre landets økonomi, der er endog meget hårdt ramt af sanktioner og covid-19.

Som noget at det først har Ebrahim Raisi sagt, at han vil arbejde for at få løftet de "tyranniske" sanktioner, blandt andre USA har indført over for Iran.

- Vi forsøger ganske sikkert at få løftet de undertrykkende sanktioner, men vi vil ikke binde nationens velstand til udlændinges vilje, siger han.

Irans nye præsident er den nuværende leder af landets retsvæsen og har været dybt involveret i den religiøse revolution i 1980'erne, der endte med, at Iran blev et konservativt præstestyre.

Ifølge BBC er han mistænkt for at have været involveret i de massehenrettelser af politiske fanger, der blev gennemført i 1980'erne. Her blev tusindvis af politiske fangers sager genoptaget og det estimeres at omkring 5000 blev dømt til døden.

Ebrahim Raisi bærer en sort turban, der i shiaislam symboliserer, at man er en efterkommer af profeten Muhammed, og begyndte sin religiøse uddannelse i 1975.

Han deltog i de protester mod shahen, der endte i en voldelig revolution. Efter revolutionen blev han del af Irans anklagemyndighed som anklager i flere byer. Her kom han samtidigt under Khameneis vinger.

Han stillede også op til præsidentposten i 2017, hvor han dog tabte til den mere moderate Rouhani.

To år efter blev han chef for landets retsvæsen og medlem af Irans 88-mand store Vogternes Råd, der består af religiøse ledere, der skal holde øje med, at landet holder sig på dydens smalle sti.