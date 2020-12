Den iranske atomforsker Mohsen Fakhrizadeh blev begravet. Iran beskylder Israel for at stå bag attentatet.

Irans ledere fulgte atomforsker til graven

En række militære og politiske ledere deltog mandag, da den dræbte iranske atomforsker, Mohsen Fakhrizadeh, blev stedt til hvile.

Blandt de fremmødte ved ceremonien var den iranske forsvarsminister, Amir Hatami, og chefen for den iranske revolutionsgarde, Hossein Salami.

Drabet på Fakhrizadeh har igen øget spændingerne mellem Iran på den ene side og USA og Israel på den anden.

Iran har svoret hævn, og præsident Hassan Rouhani har beskyldt Israel for at have ageret "lejesoldat" for USA..

Amerikanske medier har beskrevet den dræbte atomforsker som nummer ét på den israelske efterretningstjeneste Mossads liste over mål i Iran. Han beskrives også som "hjernen bag Irans atomprogram".

/ritzau/AFP