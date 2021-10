Irans første præsident Abolhassan Banisadr er død 88 år

Han blev præsident i 1980, mens krisen med gidslerne på den amerikanske ambassade i Teheran var på sit højeste. Han var omgivet af ayatollaher og skilte sig ud med sine vestlige jakkesæt og sin vestlige baggrund.

Bani-Sadr har sagt, at ledelsen af Ronald Reagan og George Bushs præsidentkampagne i 1980 slog en handel af med iranske præster om at få udsat frigivelsen af 52 amerikanske gidsler, fordi det var politisk opportunt for Reagan og Bush.

Det var beskyldninger, som blev fremsat af den tidligere amerikanske præsident Jimmy Carters gidselforhandler, Gary Sick.

Carters manglende evne til at få frigivet gidslerne var et hovedemne i valgkampen. Carter blev besejret. Få minutter efter indsættelsen af Reagan som præsident og Bush som vicepræsident den 20. januar 1981 blev gidslerne sat fri.

Talsmænd for både Reagan og Bush har betegnet beskyldningerne som grundløse.

Banisadr var ikke en mullah. Ayatollahen insisterede oprindeligt på at mullaher ikke kunne blive valgt til poster i staten. Khomeini ændrede dog holdning til dette på et senere tidspunkt.

Under ayatollah Ali Khamenei, Irans nuværende leder, blev Banisadr ekspederet i eksil i Frankrig.

Han døde lørdag på Pitie-Salpetriere hospitalet i Paris efter lang tids sygdom. Det oplyser hans hustru og hans børn på Bani-Sadrs officielle hjemmeside.

I meddelelsen om hans død siger familien, at Banisadr havde forsvaret frihed under truslen af et nyt tyranni og en ny undertrykkelse i religionens navn.

I et interview med Reuters i 2019 sagde den tidligere iranske præsident, at ayatollah Ruhollah Khomeini havde forrådt revolutionens principper, da han kom til magten i 1979. Samt at dette havde efterladt "en meget bitter smag i munden" på dem, som havde hjulpet ham til at komme til Iran i triumf efter shahens fald.

Banisadr sagde, at han i 1970'erne havde troet på, at den religiøse leders islamiske revolution ville bane vej for demokrati og respekt for menneskerettighederne i Iran, men at han tog fejl. Han har sagt, at tiden med Khomeneis var som at "leve i en familie, hvor faren gradvist bliver alkoholiker". Ifølge Banisadr kom Khomeini til at leve i "en magtrus".