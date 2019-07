Irans Revolutionsgarde beslaglægger britisk skib i Golfen

Irans Revolutionsgarde oplyser, at den fredag har beslaglagt et britisk skib i det højspændte område ved Hormuzstrædet.

Tankeren, der var på vej til Saudi-Arabien, skal ifølge Irans Revolutionsgarde have overtrådt internationale søfartsregler.

"Stena Imperos" ejer, svenske Stena Bulk, oplyser, at skibet befandt sig i internationalt farvand, da det blev standset. Efterfølgende skal skibet have ændret kurs mod den iranske ø Qeshm, der ligger i Hormuzstrædet.

Ifølge den britiske avis The Guardian har Irans Revolutionsgarde en militærbase på Qeshm.

Stena Bulk og herunder selskabet Northern Marine, der står for driften af skibet, oplyste tidligere fredag, at man "i øjeblikket ikke kan komme i kontakt med skibet".

Ifølge Northern Marine blev skibet mødt af både små skibe og helikoptere, da det blev tilbageholdt i Hormuzstrædet.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Northern Marine oplyser, at der var 23 personer om bord på skibet. De 23 besætningsmedlemmer er fra Indien, Rusland, Letland og Filippinerne.

Der var fredag aften ikke nogen meldinger om tilskadekomne.

- Vi er ved at undersøge nøjagtigt, hvad der er sket. De har bevæget sig ind i iransk farvand uden nogen anledning, siger administrerende direktør i Stena Bulk Erik Hånell til det svenske nyhedsbureau TT.

Kort tid efter kom der meldinger om, at endnu et skib var blevet standset. Denne gang skulle der være tale om den britiske olietanker "Mesdar", der sejler under liberisk flag.

Efter at have fået en advarsel fik "Mesdar" dog lov til at sejle videre.

Storbritanniens udenrigsminister, Jeremy Hunt, fordømmer ifølge nyhedsbureauet AFP beslaglæggelsen af de to britiske skibe i Golfen og kalder hændelsen for "uacceptabel".

Aktionen mod "Stena Impero" kommer, ikke længe efter at briterne 4. juli tilbageholdt et iransk skib ved Gibraltar. De mistænker, at skibet ville trodse EU-sanktioner ved at fragte olie til Syrien.

Den påstand har Iran flere gange afvist og forlangt, at skibet bliver frigivet.

Højesteret i Gibraltar udstedte fredag en tilladelse til at tilbageholde det iranske tankskib i yderligere 30 dage indtil 15. august.

Fredagens beslaglæggelse er den seneste optrapning af en særdeles højspændt situation i området ved Hormuzstrædet, der forbinder Den Persiske Golf og Omanbugten.

Torsdag forlød det, at Iran havde tilbageholdt et skib fra De Forenede Arabiske Emirater. Og senere meddelte USA, at man havde skudt en iransk drone ned i området. Det er fredag blevet afvist af Iran.

For cirka en måned siden - den 20. juni - skød Iran en militærdrone fra USA ned over netop Hormuzstrædet. Det skete med et iransk jord-til-luftmissil.

Kort forinden havde USA beskyldt Iran for at angribe to tankskibe i området. Også det blev afvist af iranerne.

Området ved Den Persiske Golf er ekstremt vigtigt for verdens olieeksport.

Omkring 40 procent af verdens olieproduktion sejler ifølge erhvervsmediet Bloomberg fra Den Persiske Golf gennem Hormuzstrædet og via Omanbugten ud på Det Arabiske Hav og videre til resten af verden.