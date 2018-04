Iran vil genstarte atomprogram hvis USA dropper aftale

Det siger Irans udenrigsminister ifølge flere medier, blandt andre AFP.

- USA skulle aldrig have frygtet, at Iran ville byge en atombombe, men vi vil aktivt begynde at berige uran, siger Irans udenrigsminister Muhammed Javad Zarif i forbindelse med et møde i FN.

Udmeldingen kommer, efter at USA's præsident Donald Trump - der længe har været skeptisk over for aftalen - har sagt, at EU skal "fikse" aftalen inden den 12. maj.

Aftalen mellem Iran og en række lande, der blev indgået i 2015 efter års hårde og komplicerede forhandlinger, forpligter Iran til at stoppe udviklingen af atomvåben og berigelsen af uran. Til gengæld bliver sanktioner mod landet delvist løftet.

Donald Trump, der netop har fået ærkehøgen John Bolton som sikkerhedspolitisk rådgiver, har længe ment, at aftalen var en fejl og at Iran er sluppet for let.

Den 12. maj skal Donald Trump forlænge fritagelsen for sanktioner mod Iran, hvilket han altså har sagt, at han ikke vil, hvis ikke aftalen bliver ændret.

- USA har muligheden for at stoppe aftalen, men de må selv tage konsekvenserne.

- Vi vil træffe vores valg baseret på vores egne sikkerhedspolitiske interesser, når tiden kommer. Men hvad end vores svar bliver, så bliver det ikke behageligt for USA, sagde Muhammed Javad Zarif ifølge The Guardian.

Udenrigsministeren advarede også om, at et stop for aftalen vil koste dyrt for USA's troværdighed:

- Det vil sende en klar besked om, at man aldrig skal lave en aftale med USA. For i sidste ende vil deres holdning altid være:

- Hvad der er mit er mit, hvad der er dit er op til forhandling.