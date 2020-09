Iran udsætter retssag mod britisk-iransk nødhjælpsarbejder

Retssagen skulle have været indledt søndag. Hun er anklaget for at have planer om at undergrave det iranske styre.

Hun nægter sig skyldig i anklagerne.

Ifølge parlamentarikeren Tulip Siddiq er retssagen udskudt. Der er ikke oplysninger om, hvor længe, skriver hun i et tweet.

Irans retsvæsen har ikke umiddelbart offentliggjort oplysninger om udsættelsen af retssagen.

Der blev tidligere på måneden rejst en ny sigtelse mod Nazanin Zaghari-Ratcliffe. Hun har allerede brugt mere end fire år i fængsel eller under husarrest, siden hun blev anholdt i lufthavnen i Teheran i april 2016.

Hun var ellers blevet løsladt i marts i år. På det tidspunkt løslod det iranske styre 85.000 fanger i et forsøg på at dæmme op for spredning af coronavirus.

Den nye sigtelse ved en revolutionsdomstol har lagt en dæmper på forhåbninger blandt kvindens støtter om en tidlig løsladelse.

Zaghari-Ratcliffe er projektleder ved Thomson Reuters Foundation. Hun var på vej til at forlade Iran med sin datter efter at have besøgt sin familie, da hun blev anholdt.

Hun blev idømt fem års fængsel ved en retssag. Thomson Reuters Foundation og den britiske regering har afvist alle anklager mod hende og kæmpet for hendes frifindelse.

- Det er uforsvarligt og uacceptabelt, at Iran har rejst nye anklager mod Nazanin Zaghari-Ratcliffe, hed det i en erklæring fra det britiske udenrigsministerium tidligere i denne uge.

Thomson Reuters Foundation er nødhjælpsgruppe. Den opererer uafhængigt af medieselskabet af samme navn.