Iran tilbageholder franskmand for påstået spionage

Den iranske anklagemyndighed bekræfter, at en fransk statsborger tilbageholdes i Iran. Her vil han blive retsforfulgt for spionage.

Det oplyser hans advokat til AFP.

Benjamin Briere, som er født i 1985, blev anholdt i Iran i maj 2020. Han skal angiveligt have taget fotografier ved hjælp af en drone i et område, hvor det var forbudt at færdes.