Iran stopper henrettelser af tre demonstranter

Irans højesteret skal igen se på sag om tre unge mænd, der er dømt til døden efter at have deltaget i protest.

Iran har bremset planlagte henrettelser af tre mænd, der sidste år deltog i en sjælden demonstration i landet.

Det oplyser en advokat for en af de dødsdømte til nyhedsbureauet AFP.

Landets højesteret skal nu se på sagerne igen, oplyser advokaten, Babak Paknia.

- Vi håber, at dommen vil blive omstødt, siger advokaten i telefonen fra Iran.

Han vurderer, at det kan tage et par måneder for højesteretten at behandle sagerne.

Så sent som i sidste uge stadfæstede en domstol ellers dødsdommene. Det var baseret på beviser, som angiveligt er fundet på deres telefoner, og som ifølge retten viser dem stikke ild til banker, busser og offentlige bygninger.

Det foregik i november, hvor der var demonstrationer i Iran mod prisstigninger på benzin.

De tre venner, der er blevet dømt til døden, er i alderen 26 til 28 år.

De blev dømt til døden for at have "konspireret om at bringe den nationale sikkerhed i fare" og for at have "ødelagt og sat ild til offentlig ejendom med det formål at konfrontere den islamiske republiks politiske system", oplyser Paknia.

Ud over dødsdommene er de tre unge mænd også idømt fængselsstraffe for blandt andet tyveri og for at have forladt landet på ulovlig vis.

Dødsdommene mod de tre iranske mænd har udløst international fordømmelse.

Blandt andet har den amerikanske præsident, Donald Trump, tidligere på ugen advaret Iran mod at gennemføre henrettelserne.

- At henrette disse tre mennesker sender et forfærdeligt signal til verden og skal ikke gennemføres, skrev Trump på Twitter onsdag.

De demonstrationer, som de tre er dømt for at have deltaget i, begyndte den 15. november sidste år.

Protesterne var udløst af, at myndighederne mere end fordoblede prisen på benzin.

I forvejen er mange iranere ramt på økonomien af de internationale sanktioner mod landet.

Derfor fik prisstigninger iranere på gaden i en lang række byer rundt om i Iran. Mange steder blev benzin- og politistationer angrebet, mens butikker blev plyndret.

Demonstrationerne stod på i nogle dage, indtil landets sikkerhedsstyrker greb hårdt ind.

I juni sagde en fremtrædende iransk politiker, at 230 mennesker mistede livet og tusindvis af andre kom til skade under de voldsomme demonstrationer.

Både FN og menneskerettighedsorganisationen Amnesty International mener, at antallet af dræbte er højere.