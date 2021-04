Iran skruer op for sit atomprogram hurtigere end ventet

- Berigelsen af uran op til 60 procent er begyndt ved Martyr Ahmadi Roshan-anlægget i Natanz, siger Ali Akbar Salehi til nyhedsbureauet.

Produktionen er ifølge Salehi på ni gram beriget uran i timen.

Der er ifølge Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) i alt omkring 2000 ton højt beriget uran i verden. Ifølge opslagsværket Britannica kan man bygge en bombe med en mængde på mellem fem og ti kilo.

Onsdag lød det fra de iranske myndigheder, at man først fra onsdag i næste uge ville begynde berigelsen på op til 60 procent.

Men så lang tid skulle der altså ikke gå.

Berigelsen på op til 60 procent er en stigning fra 20 procent, som har været niveauet siden januar.

Beriget uran op til 60 procent er et langt højere niveau, end hvad Iran i sin tid gik med til at begrænse sig til i en atomaftale fra 2015. Her lød det, at landet ikke måtte berige uran til mere end 3,67 procent.

Det kræver beriget uran på cirka 90 procent at udvikle kernevåben.

Den større berigelse på atomanlægget i Natanz sker, efter at anlægget blev angrebet søndag.

Iran har beskyldt ærkefjenden Israel for at stå bag og har svoret at hævne sig.

Atomaftalen fra 2015 er i høj grad smuldret de seneste år.

Den blev indgået mellem Iran og FN's Sikkerhedsråds fem permanente medlemmer - USA, Rusland, Kina, Storbritannien og Frankrig - og Tyskland.

Aftalen indebærer, at Iran skulle afvikle centrale dele af sit atomprogram. Til gengæld ville omverdenen udfase en række omfattende økonomiske sanktioner mod Iran.

Aftalen blev opgivet af USA under den tidligere præsident Donald Trump.

Den bliver nu forhandlet igen af EU og den nye amerikanske administration under præsident Joe Biden.

Iran og USA er dog uenige om, hvem der skal tage første skridt.

Iran kræver, at USA opgiver indførte sanktioner, mens USA insisterer på, at Iran først skal leve op til alle de betingelser, som landet har underskrevet.