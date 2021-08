Iran mistænkes for dødeligt skibsangreb

To besætningsmedlemmer - en brite og en rumæner - mistede livet.

Først forlød det, at angrebet blev begået af pirater, som længe har været en velkendt trussel mod skibsfarten øst for Afrika.

Hurtigt blev mistanken dog rettet mod en langt større spiller i regionen.

Både Israel, Storbritannien og USA mistænker således - ifølge nyhedsbureauerne AFP og Reuters - iransk militær for at have begået angrebet, som ramte "Mercer Street" ud for Omans kyst.

Efter alt at dømme blev tankskibet ramt af skyts fra droner.

Der er flere grunde til, at pilen peger på Iran, fortæller lektor Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet.

- Iran har flere gange tidligere været mistænkt for at begå angreb rettet mod civile skibe i området. Det er altså set før.

- Der er desuden brugt droner til at angribe skibet i den aktuelle sag, og hvem har den teknologi, der er anvendt? Det har Iran.

- Derudover er der andre efterretningsoplysninger, der peger på, at det er Iran, der står bag, siger Peter Viggo Jakobsen.

Fordi Iran er i søgelyset, skal hændelsen ses som et led i en større international konflikt mellem Iran på den ene side og USA og dets allierede - herunder Israel og Storbritannien - på den anden.

Irans hensigt med et angreb kan ifølge Peter Viggo Jakobsen være at lægge pres på USA for at få amerikanerne til at fjerne eller lempe eksisterende økonomiske sanktioner mod Iran.

Angrebet kan være et middel til at trække igangværende forhandlinger om en atomaftale i en retning, som styret i Iran finder gunstig.

Men hvorfor skulle Iran så gå efter et japanskejet tankskib? Skibet er japansk ejet, men det drives af shippingfirmaet Zodiac Maritime, som har base i den britiske hovedstad, London.

Zodiac Maritime er samtidig ejet af den israelske milliardær Eyal Ofer.

Tankskibet "Mercer Street" har altså bånd til både Israel og Storbritannien, som er USA's nære allierede.

Iran har aldrig anerkendt Israels ret til at eksistere, og de to lande har altid haft et fjendtligt forhold. Derfor er det oplagt at tro, at det israelske ejerforhold i Zodiac Maritime er grunden til, at "Mercer Street" blev ramt.

- Men nogle gange er det tilfældigt, hvilket civilt skib der bliver udsat for angreb, og hvorfor det sker på et givent tidspunkt.

- Irans primære mål vil være USA. Israel er irriterende, men skal der ske store ændringer, handler det om at presse USA, siger Peter Viggo Jakobsen.

Og ændringer i form af eksempelvis lempelser af sanktioner skal ske i forbindelse med forhandlingerne om en genoplivning af den atomaftale, som blev indgået i 2015, men droppet af USA i 2018 og af Iran året efter.

Forhandlingerne begyndte tidligere på året, men står i stampe.

Iran har afvist alle beskyldninger om, at præstestyret skulle være skyld i hændelsen ud for Omans kyst.

- Når iranerne vælger at begå et angreb uden en klar afsender, er det for ikke at eskalere konflikten mellem Iran og Israel. Israelerne er ikke tilbageholdne med at bruge militær magt, og derfor går Iran kun lige til grænsen, siger Peter Viggo Jakobsen.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, har ifølge nyhedsbureauet AFP bebudet, at et "passende modsvar" til angrebet vil følge.

Det vides dog ikke, hvad det indebærer.

Ifølge Peter Viggo Jakobsen betyder spændingerne omkring Den Arabiske Halvø, at der er en reel risiko for, at også danske skibe bliver udsat for angreb.