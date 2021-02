Iran lukker for atominspektioner og sender signal til USA

Det sker ifølge dpa blandt andet for at presse USA tilbage til en atomaftale fra 2015, som amerikanerne trak sig ud af i maj 2018.

Iran har oplyst til IAEA, at landet fra tirsdag i næste uge ikke længere vil implementere atomaftalens "frivillige tiltag om gennemsigtighed".

De vil heller ikke overholde en protokol, der giver IAEA's inspektører mulighed for at komme på inspektion med kort varsel.

IAEA's generaldirektør, Rafael Grossi, "har tilbudt at rejse til Iran for i fællesskab at finde en løsning, så agenturet kan fortsætte sine altafgørende undersøgelser". Det siger en talsmand fra agenturet.

Atomaftalen blev indgået i efteråret 2015 mellem Iran og FN's Sikkerhedsråds fem permanente medlemmer - Frankrig, Kina, Rusland, Storbritannien og USA - samt Tyskland.

Aftalen indebærer blandt andet, at Iran skulle afvikle centrale dele af sit atomprogram. Til gengæld ville omverdenen udfase en række omfattende økonomiske sanktioner mod iranerne.

Det var den tidligere amerikanske præsident Donald Trump, der i 2018 trak USA ud af atomaftalen og siden indførte sanktioner mod landet.

Med Trumps afsked som præsident og Joe Bidens indsættelse er der blevet åbnet for, at USA igen kan blive en del af atomaftalen.

USA kræver dog, at Iran igen lever op til alle sine forpligtelser i aftalen.

Iran kræver omvendt, at USA først hæver sine sanktioner mod landet.