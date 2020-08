Iran lader FN-inspektører undersøge mulige atomanlæg

Iran har indvilget i at give FN-inspektører adgang til to anlæg, som mistænkes for at have været brugt i forbindelse med Irans atomprogram.

IAEA har længe presset på for at få adgang til de to anlæg.

Og onsdag har FN-agenturets inspektører endelig fået grønt lys.

- Iran har frivilligt givet IAEA adgang til de lokationer, der er udspecificeret af IAEA.

Sådan lyder det i den fælles erklæring fra IAEA's chef, Rafael Grossi, og chefen for det iranske atomprogram, Ali Akbar Salehi.

- Vi er også blevet enige om datoerne for IAEA's adgang og verificeringsaktiviteter, hedder det videre.

IAEA vil undersøge de to anlæg. Agenturet mistænker dem for stadig at indeholde atomart materiale, der ikke er deklareret over for FN.

Rafael Grossi rejste til Teheran tirsdag for at drøfte situationen med lederen af det iranske atomprogram.

Aftalen er indgået efter "intensive bilaterale konsultationer", fremgår det af erklæringen.

- Begge parter anerkender, at IAEA's uafhængighed, uvildighed og professionalisme fortsat er essentiel for verificeringsaktiviteterne.

Den iranske præsident, Hassan Rouhani, understreger, at Iran vil samarbejde med FN.

- Iran vil - ligesom før - være klar til at samarbejde med IAEA, siger han på iransk stats-tv.

IAEA har ført kontrol med det iranske atomprogram siden 2015. Her indgik Iran sammen med de fem permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd samt Tyskland en historisk atomaftale.

Aftalen indebar, at Iran skulle afvikle centrale dele af sit atomprogram. Til gengæld skulle økonomiske sanktioner mod Iran udfases.

I 2018 valgte præsident Donald Trump dog at trække USA ud af aftalen for at indføre nye sanktioner mod Iran.

Siden har de resterende underskrivere af aftalen - Frankrig, Kina, Storbritannien, Tyskland og Rusland - kæmpet for at redde aftalen.