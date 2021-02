Irans udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif, vil have USA til at tage det første skridt og droppe sanktionerne. (Arkivfoto)

Iran inviteres tilbage til atomvarmen

USA vil gerne reparere det kuldsejlede forhold til Iran, men iranerne kræver et stop for de amerikanske sanktioner, før de vil med til forhandlingsbordet.

For det første vil amerikanerne nu ikke længere prøve at få FN til at genindføre sanktioner mod det mellemøstlige præstestyre.

I endnu et skridt væk fra ekspræsident Donald Trumps politik har Joe Biden nemlig valgt at række hånden ud til Iran.

Et frossent forhold kan være på vej til at tø op.

