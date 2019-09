Iran har frigivet tilbageholdt svensk tankskib

Talsmanden siger til det halvofficielle nyhedsbureau Ilna, at han ikke kender det præcise tidspunkt for, hvornår tankskibet har fået tilladelse til at sejle. Rederiet Stena Bulk har ikke fået nogen klar besked om skibet.

Direktøren for rederiet, Erik Hanell, sagde søndag til SVT Nyheter, at det havde fået oplysninger, som tydede på en frigivelse af fartøjet inden for kort tid.

Olietankskibet er svensk ejet, men indregistreret i Storbritannien. Det blev beslaglagt af den iranske revolutionsgarde den 19. juli.

Tidligere på måneden oplyste rederiet, at syv af de 23 tilbageholdte besætningsmedlemmer var frigivet af Iran, mens 16 stadig var tilbageholdt.

Besætningen kommer fra Rusland, Indien, Letland og Filippinerne.

Skibet blev opbragt i Hormuzstrædet, hvor Den Persiske Bugt munder ud.

Det havde ifølge Iran forbrudt sig mod "internationale maritime regler". Det skete, to uger efter at Storbritannien ud for Gibraltar opbragte en iransk olietanker.

Det blev beggrundet med, at skibet skulle levere olie til Syrien i strid med EU's sanktioner mod Syrien. Men det blev i nogle britiske medier tolket som tak for sidst fra Irans side og et bytteobjekt for at få den iranske olietanker ud at sejle igen.