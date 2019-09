Iran gør klar til at frigive svenskejet olietankskib

- Vi har fået information nu til morgen om, at det lader til, at man vil frigive fartøjet "Stena Impero" inden for nogle timer, siger direktøren, Erik Hanell.

Først på aftenen søndag havde skibet imidlertid ikke fået lov at sejle videre endnu.

- Vi har ikke noget nyt at berette, siger en talsperson for Stena Bulk til nyhedsbureauet AFP.

Tidligere søndag havde rederiets direktør da også understreget, at man skulle passe på med ikke at fejre frigivelsen for tidligt.

- Vi forstår, at den politiske beslutning er blevet taget om at frigive skibet, sagde han til SVT Nyheter.

- Vi håber, at det vil kunne sejle derfra om et par timer, men vi vil ikke tage noget for givet. Vi vil sikre os, at skibet sejler ud af iransk farvand.

Chefen for havnemyndigheden i den iranske provins Hormozgan bekræfter over for det iranske nyhedsbureau Fars, at skibet snart får lov at sejle videre.

Men der kan stadig være et par hindringer, siger han.

- Selv om den juridiske procedure angående skibets afgang fra iransk farvand går fremad, er sagen om dets brud på reglerne stadig åben hos de iranske retlige myndigheder, siger Allahmorad Afifipour, der er chef for havnemyndigheden.

- Vi følger den endelige høring og vil meddele resultatet, tilføjer han ifølge AFP til det iranske nyhedsbureau Isna.

Olietankskibet blev beslaglagt af den iranske revolutionsgarde den 19. juli.

Tidligere på måneden oplyste rederiet, at syv af de 23 tilbageholdte besætningsmedlemmer ville blive frigivet af Iran.

Skibet blev opbragt i Hormuzstrædet, hvor Den Persiske Bugt munder ud.

Det havde ifølge Iran forbrudt sig mod "internationale maritime regler".

Det skete, to uger efter at Storbritannien ud for Gibraltar opbragte en iransk olietanker. Det blev beggrundet med, at skibet skulle levere olie til Syrien i strid med EU's sanktioner mod Syrien.

Iran advarede ved den lejlighed om, at man ville svare igen.

"Stena Impero" er svensk ejet, men indregistreret i Storbritannien.