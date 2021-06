Iran afviser at give svar om fortsat inspektion af atomanlæg

Det Internationale Atomenergiagentur, IAEA, kræver et omgående svar fra styret i Iran, om det fortsat vil tillade FN-organisationen at inspicere landets atomanlæg.

- Det er nødvendigt med et omgående svar fra Iran, udtaler Rafael Grossi, der står i spidsen for IAEA, i en erklæring fredag.

Irans udsending til IAEA, Kazem Gharib Abadi, afviser, at Iran er forpligtet til at efterkomme anmodningen fra IAEA.

USA's udenrigsministerium opfordrede fredag Iran til uden forsinkelse at sikre IAEA fortsat mulighed for at overvåge det iranske atomprogram i henhold til den seks år gamle atomaftale.

Aftalen indebærer blandt andet, at Iran skal afvikle centrale dele af sit atomprogram. Til gengæld skal omfattende økonomiske sanktioner mod landet fra det internationale samfund udfases.

Men i 2018 trak USA's daværende præsident, Donald Trump, landet ud af atomaftalen og indførte nye sanktioner mod Iran.

Siden begyndelsen af april har forhandlere fra Tyskland, Frankrig og Storbritannien mødtes i arbejdsgrupper i Østrigs hovedstad, Wien.

Samtidig har USA og Iran under den nye amerikanske præsident, Joe Biden, haft indirekte forhandlinger om, hvilke sanktioner USA er villig til at ophæve, og hvad Iran er villig til at give til gengæld for at genoplive aftalen.

Samtalerne er aktuelt sat på pause, men ventes at blive genoptaget i begyndelsen af juli.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, siger fredag, at der er store problemer at løse, før hele atomaftalen kan blive genoptaget.

- Vedrørende IAEA så er det fortsat en alvorlig bekymring. Den bekymring har vi informeret Iran om, og den skal løses, siger Blinken på et pressemøde i Paris.

Blinken tilføjer, at der stadig er betydelige uoverensstemmelser med Iran om en genoptagelse af atomaftalen.

Men han udtrykker håb om, at en genoptagelse af forhandlingerne i de kommende dage kan bringe parterne nærmere hinanden.

- Men vi er der endnu ikke, siger han.