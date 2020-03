Iran afviser USA's tilbud om hjælp: Det virker underligt

Den magtfulde ayatollah åbner desuden for spekulationer om, at det i virkeligheden er amerikanerne, der har skabt virusset.

Iran har ikke tænkt sig at tage imod hjælp fra USA for at håndtere landets omfattende udbrud af coronavirus.

- Amerikanerne har flere gange tilbudt at hjælpe Iran med at inddæmme virusset. I bliver selv beskyldt for at have skabt virusset. Jeg ved ikke, om det er sandt, men det virker underligt, at I vil hjælpe Iran, siger han.

Khamenei mistænker amerikanerne for at have en bagtanke med deres tilbud.

- Hvad hvis I giver os noget medicin, som hjælper virusset med at forblive i Iran permanent, lyder det fra den åndelige leder.

Der har været store spændinger mellem USA og Iran, siden amerikanerne i 2018 trak sig fra en stor atomaftale fra 2015. Det kulminerede i januar i år, da USA dræbte den højtstående, iranske militærleder Qassem Soleimani.

USA's udenrigsministerium har under coronavirusudbruddet meddelt, at man er klar til at hjælpe iranerne under udbruddet.

Præsident Donald Trump sagde i slutningen af februar:

- Hvis vi kan hjælpe iranerne med det her problem, så er vi helt klart villige til at gøre det. Det eneste, de skal gøre, er at spørge.

Iran er et af de lande, der er hårdest ramt af udbruddet af coronavirus.

Over 20.000 er blevet bekræftet smittet i landet. Mere end 1500 personer har mistet livet som følge af coronasmitte.