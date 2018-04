Iran: Vi er ude af atomaftale hvis USA trækker sig

- En ændring eller tilføjelse til den nuværende aftale vil ikke være acceptabelt for Iran, siger Khameneis seniorrådgiver, Ali Akbar Velayati.

- Hvis Trump træder ud af aftalen, så vil Iran lige så sikkert trække sig ud. Iran vil ikke acceptere en atomaftale uden fordele for os, tilføjer han.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, siger efter et statsbesøg i USA, at han tror, Trump trækker USA ud af aftalen. Den skal forhindre, at Iran får atomvåben.

Macron har ellers brugt sit besøg i USA til at overtale Trump til at blive i aftalen. Macron vil støtte, at man forsøger at forhandle en tillægsaftale med iranerne.