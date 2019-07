Iran: Tilbageholdelse af tankskib er en truende handling

Britiske flådesoldater hjalp embedsmænd i Gibraltar med at opbringe supertankeren Grace 1 torsdag, da de havde mistanke om, at den medbragte olie fra Iran til Syrien i strid med EU's sanktioner.

Det fik Iran til at true Storbritannien med, at landet ville tilbageholde et britisk skib som gengæld.

Hatami kalder tilbageholdelsen for "et maritimt tyveri" og siger, at Iran ikke vil tolerere det.

I talen nævnte Hatami også den amerikanske drone, som Irans militær skød ned i juni.

Nedskydningen sender et signal om, at Iran vil forsvare sine grænser, siger Hatami.

USA har tværtimod ment, at dronen blev skudt ned over internationalt farvand.

Irans leder for militæret, Abdolrahim Mousavi, siger ifølge det iranske nyhedsbureau Mehr, at Iran ikke er ude efter at gå i krig med nogen.