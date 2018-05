Iran: Nu må Europa træde til for at redde atomaftale

Europa har "begrænset mulighed" for at bevare atomaftalen, siger Irans præsident, Hassan Rouhani, i en telefonsamtale med sin franske kollega, Emmanuel Macron.

- Under de nuværende betingelser har Europa en meget begrænset mulighed for at bevare atomaftalen og må hurtigst muligt gøre sine holdninger klare og specificere og meddele sine intentioner, hvad angår forpligtelserne, sagde Rouhani ifølge ISNA til Macron.

Frankrigs præsident Macron gentager onsdag aften, at han mener, at Trump har begået en fejl ved at trække USA ud af aftalen.

- Jeg beklager den amerikanske præsidents beslutning, siger Macron til den tyske tv-station ARD.

I det iranske parlament tændte parlamentarikere tidligere onsdag ild i amerikanske flag og råbte "Død over Amerika".

Nogle af dem brændte ligeledes et stykke papir, der skulle repræsentere atomaftalen, og trampede på asken af papiret.

Irans øverste religiøse leder, ayatollah Ali Khamenei, rettede en skarp kritik mod Trump.

Khamenei hævder, at Trumps tale tirsdag aften - hvor den amerikanske præsident meddelte beslutning om at trække USA ud af aftalen - indeholdt "over ti løgne".

- Liget af denne mand, Trump, vil forvandles til aske og blive til føde for orme og myrer, mens Den Islamiske Republik fortsat vil bestå, sagde Khamenei blandt andet.

Midt i vreden siger flere politikere i Iran, herunder parlamentets formand, at de håber, at landene i Europa nu kan redde aftalen. Men mange er pessimister, skriver nyhedsbureauet AP.

Præsident Rouhani understregede, at Iran til enhver tid kan genstarte sit atomprogram.

- Alt afhænger af vores nationale interesser, siger han.