Iran: Brand på atomanlæg var sabotage

Natanz er et af Irans største anlæg for berigelse af uran.

Den 2. juli opstod en brand, der ifølge Iran forårsagede betydelige skader på anlægget.

Skaderne kan forsinke Irans udvikling og produktion af avancerede centrifuger på mellemlangt sigt, sagde atomtalsmanden på det tidspunkt.

Iranske kilder antydede ret tidligt, at der kunne være tale om sabotage. Ikke mindst set i lyset af anlæggets store betydning for Iran.

Inden branden på Natanz havde Iran været ramt af en række andre ulykker, der ligeledes ramte følsom infrastruktur.

Først var der en eksplosion ved et militært anlæg, hvor der udvikles våben. Myndighederne har sagt, at det skyldtes en gaslækage i en lagerbygning uden for basen.

Derpå var der brand i et kraftværk i det sydvestlige Iran lørdag. Samme dag måtte 70 mennesker indlægges efter at have indåndet klorgas ved et petrokemisk anlæg, ligeledes i det sydvestlige Iran.

Inden da blev 19 mennesker dræbt i en eksplosion i en medicinsk klinik i den nordlige del af hovedstaden Teheran.

Unavngivne embedsmænd i Iran har antydet, at Israel kunne stå bag.

Israel er stærkt kritisk over for Iran og ikke mindst landets atomanlæg. Israelerne frygter, at Iran kan være i færd med at udvikle atomvåben.