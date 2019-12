Iraks storayatollah kræver stop for drab og bortførelser

Han appellerer til den irakiske stat om at genvinde kontrollen over de mange våben, der er i omløb, og som flere gang er anvendt mod hensigten.

Sistani er den åndelige leder for det shiamuslimske flertal i Irak. Hans stemme har stor vægt i landet.

Sistani opfordrer under en religiøs ceremoni i den hellige by Kerbala den irakiske hær til at opføre sig professionelt og udvise loyalitet over for den irakiske stat.

De væbnede styrker "må være loyale over for nationen og fri for udenlandsk indblanding", siger han.

Irak har været ramt af store demonstrationer i over to måneder. Over 440 mennesker er dræbt under urolighederne siden 1. oktober, viser Reuters opgørelse.

Sistani blander sig meget sjældent i irakisk politik, men han har dog gjort det under store kriser i landets nyere historie.

Hans ord har meget stor vægt blandt Iraks millioner af shiamuslimer.

Demonstrationer i byer hen over Irak har været ledet af unge. De vil have bekæmpet korruption, fattigdom og den gamle politiske elite. De har samtid krævet, at Iran skal holde op med at blande sig i irakiske forhold.

Premierminister Abdel Abdul Mahdi meddelte i sidste måned, at han ville træde tilbage, efter at Sistani trak sin støtte til regeringen tilbage.