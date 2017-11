Iraks hær indleder aktion mod de sidste IS-skjulesteder

Militæret er sat ind i et større ørkenområde i det vestlige Irak langs grænsen til Syrien, hvor de sidste rester af den militante gruppe gemmer sig.

Irakiske styrker har torsdag indledt en større militæroperation for at udrense de sidste Islamisk Stat-krigere i landet.

Det oplyser Iraks militær.

- Målet med operationen er at forhindre de tilbageværende Daesh-grupper i at smelte ind i ørkenregionen og bruge det som en base for fremtidige angreb, siger oberst Salah Kareem.

Daesh er en arabisk betegnelse for Islamisk Stat.

Iraks premierminister, Haider al-Abadi, sagde tirsdag, at Islamisk Stat er besejret ud fra et militært perspektiv, men at han først vil erklære endelig sejr, når de sidste IS-krigere er nedkæmpet i ørkenen.

Iran, der er Iraks naboland og nære allierede, erklærede tirsdag, at den militante islamistiske bevægelse nu er besejret.

Fredag tog irakiske styrker kontrollen med grænsebyen Rawa, som var den sidste by under Islamisk Stats kontrol.

På den anden side af grænsen til Syrien kæmper både syriske regeringsstyrker og amerikanskstøttede oprørere for at få de sidste IS-krigere ud af alle byområder.