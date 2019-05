Irak har haft travlt med at dømme medlemmer af Islamisk Stat. Her er det en fransk statsborger, Djamila Boutoutaou, der modtager en livstidsdom.

Iraks fængsler kan blive nye terrorskoler

Fængselsceller risikerer at blive arnested for terrorceller i Irak, der skal håndtere mange tusinde krigere fra Islamisk Stat, advarer sikkerhedseksperter.

Efter at have tilbageerobret byer og områder fra IS, har Irak taget tusindvis af krigere fra den militante, islamistiske gruppe til fange.

Islamisk Stat (IS) er så godt som nedkæmpet på slagmarken. Men nu venter en ny hovedpine for Irak.

