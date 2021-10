Irakerne går til femte valg siden Saddam Husseins fald

Store mængder af unge irakere samlede sig i demonstrationer i 2019 for at udtrykke deres vrede over Iraks omfattende problemer med korruption og ineffektiv ledelse.

Dengang blev det besluttet, at valget skulle fremskyndes fra 2022 til 2021, og søndag skal irakerne altså stemme.

Der er dog udbredt bekymring for, at valgdeltagelsen kan falde til under 44,5 procent, som var valgdeltagelsen ved det seneste valg i 2018.

Mange vælgere forventes nemlig at blive hjemme på grund af Iraks problemer med korruption.

Desuden er der problemer med det irakiske valgsystem.

Vælgere skal bruge et kort med biometrisk data - det kan for eksempel være et fingeraftryk - for at bekræfte deres identitet. Men en gruppe af vælgere har slet ikke fået deres biometriske kort.

Det bliver heller ikke muligt for irakere, der bor udenlands at stemme.