Irak skærper sikkerheden på valgdag for nyt parlament

Irakerne går søndag til stemmeurnerne for at vælge et nyt parlament.

Parlamentsvalget er det andet, siden Irak erklærede militær sejr over Islamisk Stat (IS) for næsten fire år siden.

Men mens den militante gruppe er blevet svækket, forbliver IS-krigere stadig en trussel med regelmæssige angreb i dele af Irak.