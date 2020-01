Resterne af de to biler, der natten til fredag blev ramt af missiler fra en amerikansk drone i Bagdad. En lokal militsleder siger til Reuters, at Soleimani og al-Muhandis sad i samme bil, der blev ramt af to missiler. Den anden bil med livvagter blev ramt af et missil. Billedet er lagt på Facebook af det irakiske militær.

Irak kan blive Iran og USA's slagmark

USA's angreb på en iransk topgeneral i hjertet af Bagdad kan være ildevarslende for Irak, som risikerer at blive trukket dybt ind i striden mellem Iran og USA.

Nemlig frygten for, at Irak forvandles til en slagmark i den ulmende konflikt mellem USA og Iran.

