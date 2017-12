Irak henretter terrordømt svensker

Ministeriet vil nu indkalde den irakiske ambassadør i Sverige for at få en forklaring.

Manden, der var i 60-års alderen, var en af i alt 38 terrordømte formodede jihadister, som Irak henrettede torsdag.

Ifølge det irakiske justitsministerium var alle de henrettede tilhængere af Islamisk Stat eller al-Qaeda, skriver Reuters.

Den henrettede svensk-iraker blev i 2010 dømt til døden ved en irakisk domstol for terror.

Det svenske udenrigsministerium oplyser, at det flere gange har protesteret over for de irakiske myndigheder. Ministeriet har talt for, at straffen skal ændres til fængselsstraf i stedet for henrettelse.

- Vi har protesteret mod dødsdommen og taget det her op på højt niveau med irakiske repræsentanter, siger kontorchef i ministeriet Patric Nilsson.

Det svenske udenrigsministerium kender til nogle få andre sager, hvor svenske statsborgere sidder fængslet i Irak.

Kontorchefen vil dog ikke oplyse, om der er flere, som er dømt til døden.

Iraks justitsminister, Haider al-Zamali, befandt sig på stedet, da de 38 dødsdømte fanger torsdag blev henrettet i fængslet i byen al-Nasiriyya i det sydlige Irak. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Torsdagens massehenrettelse er den største i Irak i knap tre måneder.

25. september blev 42 sunnimuslimer, som alle var dømt til døden for terrorrelaterede forbrydelser, henrettet i samme fængsel.