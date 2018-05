Iowa forbyder abort ved lyden af hjerteslag

Loven markerer den strengeste abortregulering i USA, skriver nyhedsbureauet AP.

Idet Kim Reynolds underskrev loven, samledes demonstranter ude foran hendes kontor og råbte "min krop, mit valg".

Reynolds erkender, at den nye lov, der træder i kraft 1. juli, sandsynligvis vil medføre retssager.

- Men det her er større end bare lovgivning. Det handler om liv, og jeg kommer ikke til at give mig, siger hun.

Iowa-guvernøren underskrev loven omgivet af børn fra en lokal kristen skole samt børn af aborttilhængere.

Den såkaldte hjerteslagslov tillader fortsat abort i nogle tilfælde af voldtægt eller incest. For at blive undtaget skal en kvinde dog anmelde voldtægten inden for 45 dage og incest inden for 140 dage.

Kritikere mener, at forbuddet vil forhindre kvinder, der ikke en gang er klar over, at de er gravide, i at få en abort.

Mange abortmodstandere i USA betragter forbuddet som første skridt mod en ophævelse af den skelsættende højesteretsdom Roe vs. Wade fra 1973, der gav kvinder ret til abort.

Modstandere af abort håber, at præsident Donald Trump snart vil udpege en eller to nye, konservative højesteretsdommere, der kan være med til at påvirke lovgivningen til deres fordel.

Kongresmedlemmet Steve King, der er republikaner og selv fra Iowa, hylder delstatens hjerteslagslov. Han kalder den ifølge nyhedsbureauet AFP den mest indflydelsesrige lovgivning i Iowas historie.