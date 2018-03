Investorer trækker sig fra køb af Weinstein-selskab - for nu

En gruppe investorer med forretningskvinden Maria Contreras-Sweet i front ønsker alligevel ikke at købe filmselskabet The Weinstein Company.

Investorgruppen har fået kolde fødder, da det blev afsløret, at filmselskabets gæld var større end forventet.

Man havde ventet en gæld på 225 millioner dollar, men gælden var 280 millioner dollar, svarende til 1,7 milliarder kroner, siger en kilde tæt på sagen til Reuters.

Maria Contreras-Sweet udelukker dog ikke fremtidige forsøg på at skabe et filmselskab af resterne af Weinsteins selskab.

- Jeg mener stadig, at vores vision om at skabe et kvindestyret filmselskab er det rigtige at gøre.

- Med henblik herpå vil vi overveje at erhverve aktiver, der kan blive tilgængelige ved tilfælde af konkurs, samt andre muligheder, der kan blive tilgængelige i underholdningsindustrien, siger hun ifølge nyhedsbureauet AFP.

Sidste uge var der ellers forlydender om, at investorgruppen havde nået en aftale om at købe aktiver fra filmselskabet til at starte et nyt selskab.

The Weinstein Company er grundlagt af brødrene Harvey og Bob Weinstein for 12 år siden. Selskabet har stået bag Hollywood-succeser som "Kongens store tale", der fik en oscar for bedste film i 2011.

Efter efterårets afsløringer, hvor Harvey Weinstein trådte tilbage efter anklager om sexchikane mod en lang række kvindelige skuespillere samt voldtægt, har flere samarbejdspartnere dog afvist at have mere med selskabet at gøre.

Afsløringerne af Harvey Weinstein startede den internationale #MeToo-kampagne, som har sat fokus på chikane og overgreb på kvinder.