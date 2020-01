Internationale statsborgere evakueres fra virusramt millionby

Årsagen er et omfattende udbrud af virusset ved navn corona.

Det skriver aviserne South China Morning Post og The Wall Street Journal.

Frankrig og USA planlægger at evakuere deres statsborgere og udstationerede diplomater fra den kinesiske storby Wuhan.

- Generalkonsulen har i samarbejde med lokale myndigheder planlagt at oprette en busrute, der tillader franske statsborgere og deres kinesiske familier at rejse fra Wuhan til Changsha, lyder det i et brev fra det franske konsulat ifølge den kinesiske avis South China Morning Post.

Changsha ligger omkring 350 kilometer syd for Wuhan i det centrale Kina. Det er her, at smitten har sit epicenter.

Coronavirusudbruddet har hidtil kostet over 40 personer livet. Derudover er omkring 1300 personer blevet smittet.

Den amerikanske avis The Wall Street Journal skriver, at et fly med cirka 230 amerikanske diplomater, statsborgere og deres familier vil flyve fra Wuhan søndag. Avisen citerer en unavngiven person, der er involveret i planen.

Udbruddet har ført til, at flere dele af Kinas systemer er lukket ned.

I den kinesiske hovedstad, Beijing, har transportmyndighederne forbudt alle busser i at køre ind og ud af byen. Det skriver den statslige kinesiske avis People's Daily ifølge nyhedsbureauet dpa.

Også i Hubei-provinsen, hvor Wuhan er hovedstad, har myndighederne forsøgt at inddæmme udbruddet med en række forbud.

56 millioner indbyggere er påvirket af de nye restriktioner, der blandt andet betyder, at offentlig transport er stoppet med at køre visse steder, ligesom der ikke længere er adgang til motorvejene i nogle byer.