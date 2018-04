Instagram vil lade brugere downloade deres indhold

Instagram planlægger at lancere et værktøj, der vil tillade brugere at downloade en kopi af al indhold, som de har uploadet til det sociale medie.

Offentliggørelsen kommer, mens der på globalt plan er stor debat om sociale mediers håndtering af brugeres private data.

På Facebook har det været muligt for brugere at downloade deres billeder, beskeder og øvrig aktivitet siden 2010.

Instagram har dog indtil nu ikke haft en lignende funktion.

- Vi er ved at bygge et nyt værktøj til flytning af data, siger talsmanden i en mail.

En sådan funktion vil gøre det muligt for brugere at slette deres Instagram-profil uden at miste eksempelvis gamle billeder.

Hvis værktøjet bliver lanceret inden 25. maj, vil det hjælpe Instagram med at imødekomme forestående europæiske privatlivsregler. De kræver, at det er muligt at flytte sine data. Det skriver teknologimediet TechCrunch.

Instagram har ikke afsløret, hvornår den nye funktion ventes klar.

Uafhængigt af Instagrams udmelding var Facebooks stifter og topchef, Mark Zuckerberg, onsdag til høring i Repræsentanters Hus i USA.

Her skulle han svare på en række spørgsmål om datasikkerhed.

Høringen kommer, efter afsløringer om at analysefirmaet Cambridge Analytica har fået adgang til personlige oplysninger fra 87 millioner Facebook-brugere, uden at brugerne selv var klar over det.

Mark Zuckerberg blev også afhørt tirsdag. Her påtog han sig det fulde ansvar for skandalen.

- Det var en stor fejl, at vi ikke havde et fuldt overblik over vores ansvar. Og det var min fejl, og det beklager jeg. Jeg startede Facebook, jeg driver det, og jeg er ansvarlig for, hvad der sker, sagde han.

Instagram har cirka 800 millioner brugere på verdensplan.