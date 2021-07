Ingen vaccination - ingen adgang

I en række europæiske lande kan det blive et reelt krav at være vaccineret mod coronavirus, hvis man eksempelvis vil til koncert eller på stadion.

Den tyske forbundskansler Angela Merkels stabschef, Helge Braun, løftede søndag sløret for nogle af regeringens tanker.

- Vaccinerede folk kommer helt sikkert til at have mere frihed end ikkevaccinerede, siger han til avisen Bild ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Det kan blandt andet betyde, at det ikke længere vil være muligt for ikkevaccinerede at besøge restauranter, biografer og stadioner, fordi risikoen er for stor, lyder det fra Merkels stabschef.

Braun tilføjer dog, at så længe vaccinerne virker effektivt, vil en ny nedlukning af Tyskland ikke være nødvendig.

Omkring 60 procent af Tysklands befolkning har fået mindst ét stik. Lidt under 50 procent regnes som fuldt vaccinerede.

Tallene minder om de danske, hvor lige knap 70 procent har fået mindst et stik, og 50 procent er færdigvaccinerede.

Helge Braun understreger, at der ikke er planer om at kræve, at dele af befolkningen - eksempelvis ansatte i sundhedssektoren - er vaccineret.

Det er ellers netop, hvad der er på tegnebrættet i Frankrig.

Her blev et forslag om obligatorisk vaccination af sundhedsansatte fredag vedtaget i Nationalforsamlingen - den ene del af det franske parlament. Forslaget skal nu godkendes i den anden del af parlamentet, Senatet.

Det har dog allerede ført til omfattende protester i Frankrig.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har over 160.000 personer på tværs af Frankrig været på gaden for at lufte deres utilfredshed.

Også i Storbritannien pønser regeringen på at prøve at sætte skub i vaccinationerne ved at begrænse mulighederne for ikkevaccinerede.

Det vil blandt andet inkludere, at man skal være vaccineret for at kunne overvære fodboldkampe i landets bedste række, Premier League, eller deltage i andre arrangementer med over 20.000 deltagere.

I Danmark er en begrænsning af ikkevaccineredes muligheder ikke på tale.

Enstemmigt lyder det søndag således fra Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti, at det ikke kan blive en realitet.

- Noget af det, der har været succesen ved den danske vaccineudrulning, har netop været, at den har været præget af en høj grad af oplysning og fuldstændig frivillighed, siger sundhedsordfører Peder Hvelplund (EL).