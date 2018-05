Ingen hulrum i Tutankhamons grav

Ifølge en erklæring fra Egyptens ministerium for oldtidsfund har eksperterne med særlige radarer været i gang ved faraoens grav for at be- eller afkræfte spekulationerne om hulrum.

Eksperterne på Det Polytekniske Universitet i Torino er nået frem til, at der ikke er nogle hulrum. Ingen skjulte kamre, ingen hemmelige korridorer.

Efter nogle laserskanninger af graven analyserede den britiske egyptolog Nicholas Reeves sig i 2015 frem til, at der kunne være hulrum.

Han spekulerede i, at de andre rum måske kunne være et gravkammer for Neferti, der var Tutankhamuns far Kong Akhenatens kone.

Teorien er, at Tutankhamun døde i en ung alder og blev begravet i et af de ydre kamre i graven i det sydlige Egypten.

Ministeriet for oldtidsfund siger ifølge nyhedsbureauet AP, at det tidligere har haft japanske og amerikanske videnskabsfolk til at lede efter hulrum i graven.

Deres undersøgelser kom ikke frem til en afgørelse.