Ingen hjælp til trængte svenske sygehuse fra udlandet

Coronakrisen har fået Stockholms sundhedsdirektør til at bede andre områder i Sverige om hjælp til at klare mangel på personale på sygehusene. Men svenskerne vil indtil videre ikke have hjælp fra nabolandene.

Det skriver den norske avis VG.

Sundhedsdirektør i region Stockholm, Björn Eriksson, fremsatte søndag en indtrængende anmodning om hjælp i en udtalelse i Aftonbladet:

- Personalet på sygehuse i Stockholm-området har brug for akut aflastning, siger Eriksson, som kalder krisen "den vanskeligste i moderne tid".

- Ingen har oplevet noget lignende, sagde han til avisen.

Inden udtalelsen fra sundhedsdirektøren udtrykte også de svenske sundhedsarbejderes fagforening bekymring over situationen, og den opfordrede til, at der må prioriteres hårdere, da mange ansatte er udslidte og opsiger deres job.

Blandt andet har 34 af 50 sygeplejere på intensivavdelingen ved Danderyds sygehus i region Stockholm taget deres afsked siden januar.

- Vi har ganske enkelt brug for at blive flere, siger Eriksson, som lørdag havde et møde om krisen med private sygehuse, som han bad om at støtte statslige hospitaler med personale.

Ifølge Eriksson er der behov for nogle hundreder, hvis det skal lykkes at få situationen under kontrol.

Til et spørgsmål fra Aftonbladet om, hvorvidt det kan blive aktuelt at søge hjælp fra andre lande, svarer Eriksson:

- Ja. Hjælp fra andre lande kan koordineres nationalt af Socialstyrelsen, hvis det skulle blive aktuelt.

Finland har i den aktuelle situation tilbudt at hjælpe Sverige. Også Norge har på spørgsmål fra NRK åbnet for mulighederne for at sende sunhedspersonale til Sverige for at hjælpe.

Men da VG lørdag aften spurgte Sverige, om hvorvidt det har brug for hjælp, så blev der takket nej.

Det svenske udenrigsministerium henviste til den svenske socialstyrelse, som videreformidlede et svar fra kriseberedskabschef Johanna Sandwall.

- Nej, der findes ingen planer for øjeblikket. Vi har tilgængelig kapacitet på nationalt plan til at klare det behov for pleje, der er, siger hun.

Sandwall tilføjer, at der findes et nordisk samarbejde under den nordiske sundhedsberedskabsssaftalen, hvor landene hjælper hinanden i kriser.

- Socialstyrelsen har ikke bedt om hjælp fra andre lande endnu, siger hun.