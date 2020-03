Ingen coronasmitte på tysk krydstogtskib i Norge

To passagerer, som var i karantæne fra krydstogtskibet "Aida Aura" er testet negative for smitte i Haugesund.

Der er ingen coronasmitte om bord på et tysk krydstogtskib, der lå for anker i Haugesund i Norge tirsdag grundet frygt for virussmittede passagerer.

- Prøveresultatet viser, at de to passagerer ikke er smittet med coronavirus, og skibet vil forlade Haugesund så hurtigt som muligt, siger Haugesunds kommunaldirektør, Ole Bernt Thorbjørnsen, som holdt pressemøde om sagen sent tirsdag eftermiddag.

- Det er mig bekendt første gang, at et krydstogtskib i norske farvand har været under mistanke for at have smitten om bord. Det har krævet godt samarbejde, siger han.

"Aida Aura" har 1200 passagerer om bord og skulle have forladt Haugesund mandag.

Rederiet bad om lov til at ligge i havnen et døgn yderligere, mens det afventede svar fra test af to tyske passagerer for coronavirus.

- Vi fik en melding fra skibets agent om, at der er to personer, der muligvis er smittet med coronavirus, og at de ønskede at få dem testet, sagde læge i Haugesund Kommune Teis Qvale tidligere til det norske medie NRK.

Frygten for en eventuel smitte kom på baggrund af, at de to passagerer muligvis har været i nærkontakt med en tredje person, der senere er blevet testet positiv for coronavirus.

Den smittede person, der også er fra Tyskland, er ikke om bord på skibet.

De to passagerer var sat i karantæne i deres kahytter, mens de ventede på svar på prøverne.

Prøverne blev sendt i ekspresfart til Haukeland Universitetssygehus.

Ifølge Teis Qvale var der ikke behov for at indlægge dem.

De to personer har imidlertid besluttet, at de forlader krydstogtskibet og bliver i Haugesund.

Smittefaren om bord på et skib er høj, da passagererne er meget tætte på hinanden