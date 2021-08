Infrastrukturpakke er snublende tæt på endelig senatsafstemning

I en afstemning, der endte med 69 stemmer for og 28 imod, stemte Senatet for at støtte et kompromisforslag, som var resultatet af langvarige og omhyggelige forhandlinger mellem en gruppe af republikanere og demokrater.

Det amerikanske Senat tog søndag yderligere to skridt i retning mod at vedtage en tværpolitisk infrastrukturpakke på en billion dollar svarende til 6300 milliarder kroner.

19 republikanere sluttede sig til 48 demokrater og to uafhængige i afstemningen.

I en anden afstemning søndag, der endte 68-29, stemte Senatet for at begrænse debatten om det overordnede lovforslag i salen, så det hurtigere kan komme til afstemning. Således kan en endelig afstemning om infrastrukturpakken finde sted allerede mandag eller tirsdag.

Hvis lovforslaget bliver vedtaget, skal det sendes videre til afstemning i Kongressens andet kammer, Repræsentanternes Hus.

Aftalen vil pumpe hidtil usete føderale pengesummer ind i nye veje, jernbaner, broer, havne, højhastighedsinternet og anden infrastruktur i USA.

Det vil være den største investering i USA's infrastruktur i årtier.

Pakken har været flere måneder undervejs. En række ændringsforslag har forsinket processen.

I det store hele har infrastrukturpakken tilstrækkeligt med opbakning til at blive vedtaget. Samtlige eller stort set samtlige 50 demokrater i Senatet ventes at stemme for, og det samme gælder et antal republikanske politikere.

Infrastrukturpakken er en topprioritet for præsident Joe Biden, som har betegnet den som "den største investering i USA i et århundrede".

Formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, har sagt, at hun først vil sætte lovforslaget til afstemning, når Senatet har vedtaget et separat forslag om finansiering af hjemmesundhedspleje og bekæmpelse af klimaforandringer.