Industrinationer vil sikre global vækst efter corona-nedtur

Det må ikke gå alvorligt ud over økonomien, at coronavirusset breder sig mere og mere.

Verdens førende industrinationer er derfor klar til at skride til handling.

De er klar til at tage alle midler i brug for at hindre, at udbruddet skader væksten, lyder det efter mødet.

Krisemødet er holdt, i kølvandet på at en række globale aktiemarkeder faldt sidste uge.

G7 er et forum, hvor en række af verdens førende industrinationer mødes. Gruppen har syv medlemmer - USA, Canada, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Italien og Japan.

- G7 banker fortsætter med at indfri deres opgaver. Så de opretholder prisstabilitet og økonomisk vækst, mens de vedligeholder det finansielle systems robusthed, hedder det i en erklæring efter mødet.

I erklæringen bliver der ikke fremlagt nogle konkrete tiltag.

Mandag bød på meget store aktiestigninger i USA. Det skete på forhåbning om, at USA's og den øvrige verdens centralbanker kan inddæmme de økonomiske effekter af coronavirusset.

Det skabte desuden håb, da det kom frem, at G7-landenes finansministre og centralbankchefer skulle mødes tirsdag.