Indtrængen og racisme til finale fordømmes

Flere personer trængte ifølge sikkerhedsmyndighederne ind på Wembley Stadion, hvor kampen blev spillet, uden at have billet.

Fra Engelske Fodboldforbund, FA, kalder personernes indtrængen for "helt uacceptabelt":

- Disse mennesker er en skændsel for det engelske hold og for alle de ægte fans, som ønskede at nyde en af de vigtigste kampe i vores historie.

Det skriver fodboldforbundet på det sociale medie Twitter.

FA vil desuden samarbejde med de "relevante myndigheder" for at skride til handling over for dem, der på ulovlig vis tiltvang sig ind på Wembley.

Stadionet meldte selv om en "lille gruppe" af folk, som man arbejdede på at få fjernet igen.

Selv om man ikke var til stede på den engelske nationalarena, har man stadig kunne få et glimt af, hvordan voldelige sammenstød mellem fodboldfans udfoldede sig. Videoer af netop dette har floreret på Twitter.

Den tidligere rugbyspiller Ugo Monye fortæller til BBC, at han så "hooligans" og "bøller" storme stadionet, da han stod i kø.

- De kastede flasker efter politiheste, prøvede at komme forbi, hvad de overhovedet kunne, med ingen omtanke eller forståelse for nogen som helst andre, siger han.

Samtidig blev 49 personer anholdt i løbet af den store finaledag. Det skrev politiet i London på Twitter.

19 betjente til skade, da de forsøgte at holde styr på folkemasserne i forbindelse med kampen.

Sammenstødene mellem fans og betjentene skete både på stadion og ude foran.

Vidner fortalte til nyhedsbureauet Reuters, hvordan flere sikkerhedsvagter blev angrebet, inden der efter 20 minutter kom ro på ved indgangene til stadion.

Men det var ikke kun på stadion, at vreden meldte sig i forbindelse med kampen.

Straffesparkskonkurrencen i finalen på Wembley endte 3-2 i Italiens favør.

De engelske spillere Marcus Rashford, Jadon Sancho og Bukayo Saka brændte deres straffespark. Siden er specifikt de tre spillere blevet mål for racistiske kommentarer.

- Uefa fordømmer på det kraftigste den modbydelige racistiske adfærd over for flere engelske spillere på de sociale medier efter EM-finalen.

- Det har ingen plads i fodbold eller samfundet. Vi står bag spillerne og FA's (Det Engelske Fodboldforbund red.) opfordring til at gøre brug af de hårdest mulige straffe, skrev Det Europæiske Fodboldforbund på Twitter mandag middag.

FA var inden da ude og fordømme, at flere på sociale medier havde udtrykt sig racistisk. Forbundet har også opfordret til, at "alle de ansvarlige får de hårdest mulige straffe".

Londons Metropolitan Police har oplyst på Twitter, at det har tænkt sig at gå ind i sagen.

FA fik lørdag en bøde på 223.000 kroner af Uefa på grund af problemer under semifinalen mod Danmark.

Blandt andet blev der fra tilskuerpladserne brugt en laserpen mod målmand Kasper Schmeichel i forbindelse med et straffespark.