Indonesisk politi blokerer gader på første dag med nye tiltag

Det sker for at sikre, at millioner af mennesker bliver hjemme lørdag, som er første dag med strengere restriktioner i et forsøg på at begrænse spredningen af covid-19.

Indonesien kæmper i øjeblikket med et af de værste smitteudbrud i Asien, og i otte af de seneste 12 dage har verdens fjerdemest folkerige land sat rekord i antal nye smittede.

Fredag blev der registreret 25.830 nye smittetilfælde og 539 coronarelaterede dødsfald, hvilket er det hidtil højeste daglige dødstal under pandemien.

- Vi indsætter patruljer på 21 steder, hvor der typisk er mange mennesker, siger lederen af det nationale færdselspoliti, Istiono, som kun går under det ene navn.

- De steder, hvor der er boder og caféer, vil vi lukke gaderne fra omkring klokken 18.00 til klokken 04.00.

Fra lørdag er der indført strengere tiltag. Blandt andet er der indført yderligere restriktioner på rejser, ligesom at det er forbudt at spise på restauranter.

Også udendørs sportsarrangementer er forbudt, mens kun essentielle arbejdspladser må holde åbent.

Restriktionerne gælder foreløbigt frem til 20. juli, men kan forlænges, indtil de daglige smittetal når under 10.000.

Flere end 21.000 politibetjente og soldater er indsat på Indonesiens mest folkerige ø, Java, såvel som på turistøen Bali.

Det sker for at sikre, at de nye restriktioner bliver overholdt, fortæller en talsmand for politiet.

Det er den særligt smitsomme Delta-variant, der først blev opdaget i Indien, der er årsag til den stigende smitte i Indonesien.

Indonesien står til at skulle modtage vacciner doneret af andre lande for at hjælpe med at fremskynde landets vaccinationsudrulning.

Der bor knap 277 millioner mennesker i Indonesien.

Landet har et erklæret mål, om at 181,5 millioner mennesker skal være vaccineret inden januar. I øjeblikket har Indonesien nået blot 7,6 procent af det mål.

Ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University har Indonesien registreret godt 2,2 millioner smittetilfælde og 59.534 coronarelaterede dødsfald under pandemien.