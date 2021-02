Indisk gletsjerulykke var ekstra fatal midt i arbejdstiden

Et gletsjerkollaps i Indien, der søndag forårsagede voldsomme ødelæggelser, har kostet mindst 18 personer livet.

Det oplyser regeringen i den ramte delstat, Uttarakhand, mandag.

Et stort stykke is menes søndag morgen lokal tid at være brækket af en gletsjer i den nordlige del af bjergkæden Himalaya. Det fik voldsomme vandmasser til at rase ned mod en smal dal.