Indisk domstol beordrer fire voldtægtsmænd henrettet

Offeret for voldtægten, en 23-årig studerende, døde, to uger efter at mændene havde angrebet og på skift voldtaget hende i en bus i New Delhi i december 2012.

Seks personer blev dømt skyldige i overgrebet, som udløste store folkelige protester over hele Indien og blev omtalt i medier verden over.

En af de seks mænd begik angiveligt selvmord i et fængsel, mens en anden er løsladt efter at have tilbragt tre år i et ungdomsfængsel.

Ordren om at hænge de fire dømte mænd den 1. februar kom fredag, efter at offerets forældre havde henvendt sig til domstolen og sagt, at de havde fået nok af udsættelser og appeller.

Mændene blev i 2013 dømt til døden, og i 2017 stadfæstede Indiens højesteret dommen, men siden er henrettelserne gang på gang blevet udskudt.

Tidligere denne uge tabte to af de dømte en ankesag om at få omstødt deres dødsstraf.

Det var deres sidste mulighed for at anke straffen.

De stod oprindelig til at blive henrettet den 22. januar sammen med de to andre medskyldige. Men efter en tabt ankesag skal dødsdømte i Indien have besked to uger før henrettelsen, og derfor er datoen nu ændret til den 1. februar.

Forældrene til offeret tvivler stadig på, at de fire bliver henrettet.

- Vi har i syv år kæmpet for retfærdighed for vores datter. De (gerningsmændene, red.) har brugt alle mulige forhalingsteknikker. Vi er ikke tilfredse, før de er hængt, siger offerets mor.