Indisk delstat rammes af værste cyklon i over to årtier

En voldsom cyklon, der allerede har kostet mindst 12 personer livet, er mandag hastigt på vej mod den indiske delstat Gujarat.

Cyklonen, der står til at blive den værste i delstaten i over to årtier, har sendt omkring 150.000 personer på flugt fra deres hjem. Samtidig har myndigheder lukket havne samt en af delstatens største lufthavne.